桃園市立圖書館新總館影城棟遭爆違建，廠商未變更設計擅自施工，市府將開罰並限期改善，民眾黨桃園市長候選人賴香伶直言，桃園市長鄭文燦卸任前各種違規層出不窮，究竟是市府放任違法施作，還是廠商膽大包天，就算市府要開罰，也已讓大眾看見「市政螺絲掉滿地」。

賴香伶表示，鄭文燦卸任前，類似違規案例層出不窮，到底是行政單位睜一隻眼閉一隻眼，放任廠商違法施作，還是廠商真膽大包天，認為市長準備卸任管不到他們，為圖利自己擅自做美食街內裝，即便市府現在要開罰，也已讓大家看見市政螺絲掉滿地。

賴香伶喊話，現在除了應立即停工外，也要與廠商解約，這間廠商寧願違規也不想申請事前規畫，後續安全疑慮誰能負責？是否代表廠商在其他地方也可能有違約做法，勢必將其列入黑名單，日後採購招標廠商名單中，不能再出現這種廠商。

外界關注開幕是否可能又延宕，賴香伶認為，市府稱先前延宕原因是要做得更安全完整，後來被踢爆要做互動式影音採購案，愈到後期愈啟人疑竇，是否有錢還沒撈？是否有關係未打點好？才會造成疑慮重重。安全是大眾最在意重點，若延後開幕是要做得更到位，大家自然不會質疑，但這麼多事被踢爆，顯見有人看不下去，質疑未來民進黨桃園市長候選人鄭運鵬若上任，情況不知會不會改善，喊話鄭運鵬也應提出自身看法。