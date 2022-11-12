來自全國各地16個公安團體今宣布成立後援會力挺新北市長侯友宜連任，肯定新北市在侯友宜主政下，公安表現有目共睹，獲得各專業團體肯定。侯友宜表示，安居樂業中最重要的就是「安」，沒有安就沒有一切，他會持續努力，為市民拚一個安居樂業的好生活。

台灣公安學會、中華民國建築物公共安全檢查商業同業全國會、台灣海巡警察消防領導人總會、中華民國消防退休人員協會總會、中華民國防火門商業同業公會、台灣建築物公共安全檢查專業技術人員學會、台灣公安律師團、中華民國安全防災專業技術人員學會、中華民國城鄉風貌協會、福建金門馬祖地區建築師公會、新北市室內設計裝修商業同業公會、新北市消防設備士公會、台北市建築物公共安全檢查商業同業公會、新北市建築物公共安全檢查商業同業公會、臺南市建築物公共安全檢查商業同業公會、樂妮全齡社福協會今分別成立侯友宜後援會。

16後援會今也共同成立後援總會，支持侯友宜連任，後援總會由台灣公安學會理事長劉進明擔任總會長，前消防署長陳弘毅擔任榮譽總會長，侯在現場頒授戰旗給劉進明總會長，劉進明揮舞戰旗時，台下各公安團體合計700名成員高喊凍蒜，氣氛相當熱烈。

侯友宜表示，他一上任後，以市民安居樂業為首要目標，其中最重要的就是「安」，沒有安、沒有好的環境，就沒有一切，除了市府團隊的努力外，也要感謝所有公安團體的協助，讓新北市這幾年公安評核都是六都名列前茅，進步速度相當快。

侯友宜說，他十幾年前來到新北市，開始執行各項公安專案，包括針對重大公安缺失執行強制拆除或斷水斷電合計446家，無照網咖一間不留，養生館違法證據確鑿，則強力執法停業，「誰來關說都沒有用」，建築物公安部分，嚴重違章建築該拆就拆，不合時宜的公安法律也該改就改。

侯友宜強調，新北市這幾年的正向改變，大家都看得見，沉痾數十年的五股垃圾山翻轉為夏綠地，新泰塭仔圳整頓過程中，也零抗爭地進行輔導搬遷，未來將迎來大開發，除了大建設，公共托育、托老、弱勢族群權益等，也都靠市府及所有公安團體一起努力，「我深深感謝大家，以前人很喜歡唱一首『向前行』，現在新北正在向前行，好康就在新北市，歡迎大家一起住在新北！」