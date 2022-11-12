艾美亞當斯（左）續集中得照顧新生兒還得當繼母。（迪士尼提供）

派翠克丹普西回歸演出，多了許多歌舞表演。（迪士尼提供）

艾美亞當斯（左）在最新一集化身邪惡繼母。（迪士尼提供）

《曼哈頓奇緣》暌違15年終於推出續集《曼哈頓奇緣2：幸福真諦》，原班人馬艾美亞當斯、派屈克丹普西以及詹姆士馬斯登都回歸演出，將會有更華麗的歌舞演出。在昨日凌晨的國際記者會上，現年已經48歲的艾美表示不再演「吉賽兒公主」，因為好奇故事探討「公主」成為「繼母」會是什麼樣子，才點頭答應演出。

看到原班人馬都回歸相當興奮，透露這10幾年一直被粉絲問拍攝續集的可能性，她也很感興趣10年後吉賽爾會在哪裡。她說：「吉賽爾在第一集一直在改變，我想知道10年後這些改變會帶她到哪裡，讓她處於真實世界，但不會失去她的快樂和天真，不然這樣會帶走我在第一集對這個角色的喜愛。」

續集故事將發生在10年後，艾美亞當斯除了是新手媽媽也是繼母，要面對青春期難搞的繼女摩根，對新生活一連串的適應不良，吉賽爾誤用黑魔法，變成邪惡繼母，讓現實世界與童話世界交錯，就連上次沒機會唱歌跳舞的男主角派屈克丹普西，這次也能一展歌喉。

派翠克丹普西表示這次終於有機會在銀幕上唱歌跳舞，他還特地與一位聲樂老師學習，找到屬於角色唱歌的聲音和語氣。艾美則在旁搞笑補充「從沒看到一個我老公以外的男人，穿著束腰外衣，還能那麼開心」。

導演亞當夏克曼說，這部電影停滯了15年，當演員們聚在一起討論角色故事走向時一度卡關，他突然想到吉賽爾是個繼母，「我對他們說『你知道吉賽爾是繼母嗎？』這是唾手可得的切入點，尤其是當你考慮到她有個青少年繼女，且她不再相信魔法了。」電影將於11月18日在Disney＋ 上線。