「雙語教育不是雙母語教育，更不是中英文夾雜的比例教育。」在今天一場論壇中，致理科大講座教授陳超明表示，台灣要成為一個海洋國家，不是一個海島國家，雙語教育是一個必走的教育路線。

配合國家推動的雙語政策，陳超明與雙語教育訓練專家馬可珍歷經多年研究與現場教學經驗，從教育方針、課程設計、教學策略、到教育評量等面向撰寫成《雙語教育完整手冊》一書，於今天在國家圖書館舉辦雙語論壇與新書發表記者會，共同探討台灣雙語教育的現在與未來！

與談的政大國貿系教授徐政義教授說：「這已經不是要不要做的問題，而時如何推動！」台灣面對國際競爭，基本的溝通能力已是必備的條件。他以自身經驗來談，自己在國外發表論文、與國際學者溝通，讓世界看見台灣的成就與價值，不得不使用英語溝通。

桃園市教育局專門委員蔡聖賢提到桃園透過外師作為觸媒，引動桃園的雙語教育，從國小到高中，一系列的課程規畫與課程活動，透過教育訓練與教師社群，落實雙語雙語。人力與經費的投入，桃園可說是走在全國的頂尖位置。

陳超明提出EMI（English as a Medium of Instruction）為理論出發點，實際走入教育第一現場，以小學到大學的教學真實範例作為教學實施的依據。如何控制語言、以做中學、鷹架理論、任務導向的教學策略，引導雙語教育。

陳超明指出，雙語教育是否成功，在於資源的投入，國家的雙語教育政策，對於未來人才培養有很大的影響，但是現今政府所投入的資源與歐盟或其他國家來說，仍然嚴重不足。