根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布的除六都以外，16縣市的最新縣市長預測當選率。其中，澎湖縣長選舉，民進黨陳光復目前以39.3％超越國民黨籍現任縣長賴峰偉的37.3％。

根據《2022選戰溫度計》最新預測當選率，截至12日早上11點。基隆市當選率︰國民黨謝國樑43.9％、民進黨蔡適應40.0％、時代力量陳薇仲9.4％、無黨籍黃希賢6.7％；新竹市︰民進黨沈慧虹35.0％、民眾黨高虹安34.8％、國民黨林耕仁30.2％；嘉義市︰國民黨黃敏惠60.0％、民進黨李俊俋40.0％；新竹縣︰國民黨楊文科61.4％、民進黨周江杰38.6％；苗栗縣︰無黨籍鍾東錦34.3％、民進黨徐定楨28.9％、國民黨謝福弘19.7％、時代力量宋國鼎17.1％；彰化縣︰國民黨王惠美57.4％、民進黨黃秀芳42.6％；南投縣︰國民黨許淑華58.1％、民進黨蔡培慧41.9％。

雲林縣︰國民黨張麗善54.4％、民進黨劉建國45.6％；嘉義縣︰民進黨翁章梁65.9％、國民黨王育敏34.1％；屏東縣︰民進黨周春米51.1％、國民黨蘇清泉36.2％、時代力量詹智鈞12.7％；宜蘭縣︰國民黨林姿妙46.6％、民進黨江聰淵42.5％、民眾黨陳琬惠11.0％；花蓮縣︰國民黨徐榛蔚59.2％、民進黨Kolas Yotaka 40.8％；台東縣︰國民黨饒慶鈴60.9％、民進黨劉櫂豪39.1％；澎湖縣︰民進黨陳光復39.3％、國民黨賴峰偉37.3％、無黨籍葉竹林23.5％；金門縣︰國民黨楊鎮浯46.8％、無黨籍陳福海36.9％、無黨籍李應文16.3％；連江縣︰國民黨王忠銘40.1％、國民黨曹爾元37.1％、民進黨李問22.8％。

其中，澎湖縣長選舉，賴峰偉、陳光復在11月9日出現交叉，至11日時，陳光復以39.3％超越賴峰偉的37.3％。