九合一大選即將在11月26日舉行投票，民進黨今晚在凱達格蘭大道舉辦「1112位台灣鼓舞凱道造勢晚會」，高雄市長陳其邁到場為民進黨台北市長候選人陳時中與新北市長候選人林佳龍拉票，卻不慎口誤將陳時中說成前總統陳水扁兒子陳致中。

陳其邁表示，高雄是他心愛的故鄉，原本以為自己再也沒有機會為故鄉努力，如今他已經將人生最精彩的歲月奉獻給高雄，感謝市民願意在2年前給他機會。陳還未說完上任以來高雄市的改變，便傳來台下民眾高喊「我愛你」的聲音，讓他停下演講感謝大家支持，說「我愛高雄」。

值得注意的是，陳其邁本想向大家推薦陳時中，卻不小心說成陳致中，讓他連忙改口說「陳時中市長」。他大讚陳時中擔任衛福部長時期，即使面對最高壓、嚴峻的挑戰，依然站在最前線，有如鐵人。

陳其邁強調，若大家沒有團結防疫，沒有陳時中與醫護同仁，台灣不可能成為全世界的防疫典範，希望大家能給予「鐵人部長」機會，他相信陳時中當選市長，一定能讓台北變得又新又好。