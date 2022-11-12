農委會陳吉仲站台，推薦嘉義縣長候選人翁章梁執政優秀。（翁章梁團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

民進黨嘉義縣造勢晚會，蔡英文總統站台助陣。（翁章梁團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

蔡英文總統為嘉義縣長候選人翁章梁及黨籍各候選人站台，高呼「嘉義 要大贏」。 （廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁爭取連任，12日晚上在縣政府前廣場舉辦「農工大縣正在實現」造勢大會，蔡英文總統催票，高喊「嘉義縣不只要贏，還要大贏」，讓翁章梁的得票率超過7成，她還強調「中央地方同心，才能讓建設齊步向前行」來催票。

蔡英文說，為了讓嘉義縣繼續進步，這次選舉不只要贏，還要大贏，給翁章梁最大力量繼續拚建設，她2020年總統大選時在嘉義縣的得票率64.22％，這次選舉要讓翁章梁超過70％，超越她的得票率，還有民進黨提名鄉鎮市長候選人及國嘉隊縣議員候選人全壘打。

蔡英文說，中央的政策需要有地方首長同心一起拚，翁章梁這4年為嘉義縣拚出「馬稠後產業園區」、「布袋水產加值園區」，還開發3個產業園區、1個科學園區，讓嘉義縣開始有高科技產業，創造工作機會，嘉義縣更有發展，大型企業也來嘉義投資，代表企業看好嘉義縣的發展，就是「農工大縣，正在實現」。

蔡英文還說，國民黨唱衰、抹黑，說中央開發嘉義科學園區是「政治考量」，但她要說2次「中央相挺嘉義縣的決心，絕對不會改變」，不管是嘉義科學園區、「故宮南院二期」等重大建設，中央絕對相挺嘉義縣。

蔡英文還特別為太保市長候選人戴光宗拉抬聲勢，她說，中央與地方首長不同心，建設就慢下來了，在嘉義縣也有類似情形，這4年翁章梁執政，因為一些鄉鎮市不是國嘉隊，政策打折，甚至無法推動。

蔡英文推薦翁章梁認真打拚，施政滿意度都是「前段班」，也得到「5星縣長」的肯定。

蔡英文表示，2020年她當選總統時得到817萬票，這次18歲公民權要要965萬票，希望大家努力催票，要支持這次18歲公民權，這一票代表對年青人的支持，也是推動民主、進步。

翁章梁表示，這次的造勢大會就是要催票，希望不分黨派支持嘉義的進步及發展，要固票催票，嘉義縣目前像是孕婦，各項重大建設預產期在2024年至2026年，要照顧孩子出生，且有好的成長環境。

這場造勢活動現場依鄉鎮市擺放2萬張椅子，支持者熱烈搖旗，有部分區的椅子沒有人坐，但「凍蒜」聲不絕於耳，整場聲勢昂揚。