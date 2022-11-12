民進黨今(12)日於凱達格蘭大道進行聯合大造勢，行政院長蘇貞昌出席站台，他也拿撞球桿說明自己的政績，也批評國民黨對於預算都在擋、都在亂「白天擋美牛、晚上吃美牛」，也批評國民黨台北市長候選人蔣萬安的爸爸蔣孝嚴是買辦、「怕他當市長生意越做越大」，他也向民眾鞠躬，呼籲年輕人、所有的人民回鄉投票。

民進黨今(12)日於凱達格蘭大道舉行《1112『為台灣鼓舞』凱道造勢晚會》民進黨黨主席蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍皆出席站台，高雄市長陳其邁也北上助講。

蘇貞昌在滿場民眾喊著「衝衝衝」的呼聲出場，也拿著撞球桿說明自己的政績，從防疫、經濟成長、育兒補助、津貼、留職停薪津貼、長照、班班有冷氣等政績，說到長照時，他也舉馬英九政府時期編的預算連蔡政府時期的連零頭都不到。

蘇貞昌話鋒一轉，說在野黨國民黨對預算都在丟水球、灑麵粉，不讓預算通過，再批評「國民黨白天擋美牛，晚上吃美牛。」直言蔣萬安就是要擋，也不管台灣要走向世界。

對於蔣萬安，蘇貞昌繼續批評，在中共軍機繞台時，國民黨還派代表團去跟對岸握手，蔣孝嚴更是被法院認證的買辦。

蘇貞昌也說，布希中心將要邀請蔡英文總統與布希、澤倫斯基等人同台，為台灣奮戰，蘇貞昌高喊，要選民投給蔡英文總統欽點的候選人，還要投給18歲公民權，「不要讓在野黨繼續亂，讓在野黨亂成功，台灣一定會繼續亂。」他最後鞠躬，請選民回家、回鄉投票，也讓18歲的青年可以投票。