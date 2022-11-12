Sensor Tower商店情報數據顯示，2022年10月騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金近2.1億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入占95.1％，海外市場收入占比為4.9％。
騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以1.3億美元的收入位列榜單第2名。米哈遊《原神》移動端以1.2億美元的收入位列榜單第3名。
Sensor Tower商店情報數據顯示，2022年10月騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金近2.1億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入占95.1％，海外市場收入占比為4.9％。
騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以1.3億美元的收入位列榜單第2名。米哈遊《原神》移動端以1.2億美元的收入位列榜單第3名。
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