有「普丁大腦」稱號的俄國哲學家杜金（Alexander Dugin）8月才痛失愛女杜吉娜（Darya Dugina），近日首度打破沉默，在社群平台發文呼籲民眾推翻政權，甚至暗示應將他「剖腹處死」，不過貼文現已遭刪除。

據《每日鏡報》(The Mirror)11日獨家消息指出，俄國重量級極端民族主義理論家杜金向來與國家總統普丁關係甚密，是他身邊智囊團之一，於戰爭期間獻策不少。過去曾建議將俄羅斯領土擴展到克里米亞，然後是其他地區以及波羅地海國家。然而，杜金對俄軍接連敗北感到不安，同時軍方也指責領導人入侵失敗，與當局之間的分歧加劇。

克宮面對軍隊全撤出刻松嚴重打擊自尊心，杜金在Telegram發文表示，對於許多俄士兵命喪該地相當憤怒，還引述蘇格蘭社會人類學家佛雷塞（James Frazer）的作品《金枝》（The Golden Bough）書中的故事，講述國王在乾旱時期無法為子民帶來甘霖而遭剖腹殺害，稱「我們賦予統治者絕對的權力，他在關鍵時刻拯救所有人，包括國家、人民、民族。如果無法做到，那將面臨雨中之王的命運…」

談及烏克蘭局勢，他表示只要你是真正的俄羅斯人，現在應該感到咬牙切齒，「俄軍已投降刻松，如果你們沒感覺不安，就不是俄羅斯人」。

杜吉娜（Darya Dugina）於8月20日晚間駕駛私家車外出，卻在返家途中車輛遭人安裝炸藥引爆，杜金的座車在後方全程目睹愛女葬身火海。此一預謀被視為烏克蘭指使的暗殺行動。