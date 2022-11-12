今年上半年油價受到美國升息造成股市及其他資產下跌，以及未來景氣可能進入衰退與需求放緩的影響，油價在3月份達到127美元的高峰後，便進入整理期。即使全球股市大幅下跌，油價似乎在6月時還有突破高點的態勢，之後即不敵升息壓力及美國的釋放戰備原油影響，持續回檔至84美元。

匯豐資源豐富國家債券基金經理人曾淼玲指出，近期油價攀升主要原因包括：一、石油輸出組織國家達成協議減產，二、冬日將至，俄羅斯可能利用停止供應石油及天然氣，逼迫親近烏克蘭的西方國家讓步，三、中國20大後可能經濟解封，需求上升，不再將多餘能源 （尤其是天然氣）釋出。

曾淼玲強調，如果全球景氣沒有進入嚴重的衰退，造成需求的下降，能源及天然資源在長期供給不足的情況下，價格會持續的強勢，甚至進入所謂的超級景氣循環中 。

近期如經濟學著作《世界是平的》作者Thomas Friedman皆大聲呼籲，西方國家需要有更清楚的能源策略，而不是只寄望於美國的戰備儲油或是石油輸出組織國家放鬆控管來增加產量。俄羅斯總統普丁在戰事不如預期時，很可能先訴諸於能源炸彈，也就是切斷對西方國家的天然氣及石油供給，用寒冬逼迫北約求和，達成對俄羅斯有利的停戰協定。

匯豐投信表示，無論短期或是長期，天然資源基金是好的避險工具，但是因為波動較大，部位比重不宜超過總投資的10％。隨著低庫存與供需失衡持續存在，再加上北半球即將進入冬季，石油輸出國組織近日的減產舉措為企業盈利提供了較高程度的保護。考慮到該行業的強勁表現，估值仍具有吸引力。至於風險意識較高的投資人，也許使用資源國家債券基金較為適合 。