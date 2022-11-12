台中市長盧秀燕12日下午出席「動物狂歡夜」親子活動，感謝美容美髮業對民眾日常生活的貢獻。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕全力拚選戰，周末行程滿檔，12日下午受邀出席台中市美容業職業工會舉辦的「動物狂歡夜」親子活動。盧秀燕表示，看到那麼多的小朋友就忘記了疲勞，跑行程的疲憊都消除了，她會更加努力爭取市民的信賴與支持，持續守護台中，守護孩子們的宜居城市。

盧秀燕表示，大家都喜歡美的事物，美容美髮業對民眾的日常生活來說有很大貢獻，每個人都希望把自己打扮得很好，還有結婚或表演等特殊時刻，需要專業就靠在場的大家，感謝美容業工作者為所有市民的努力，她在中市府也非常重視美容業勞工的權益。

美容職業工會理事長劉宛菱抱著剛出生6個月大的女兒與盧秀燕一同走秀出場，為活動揭開序幕，市議員陳政顯、陳成添等人也到場共襄盛舉。「動物狂歡夜」邀請40組親子走秀，打扮成動物造型的母女、祖孫一一進場，現場每位孩子手中都拿著1朵玫瑰花，送給媽媽或阿嬤表達感謝，盧秀燕見到滿場小朋友，開心得合不攏嘴。

盧秀燕說「投資孩子不能省」，她非常重視教育，台中市的教育經費是六都第一，過去4年她努力爭取補助經費改善學習環境，未來必須要延續政策；台中是育兒友善的「幸福進行市」，更是各界評比最宜居、生活品質第一的城市，這都是台中市民的功勞，因此會繼續努力，讓台中保持這個好成績。

盧秀燕表示，她上任後積極推動公托公幼倍增，上任前台中市僅5所公托，現在公托數量已達28所，超過5倍之多，朝向公托10倍增邁進，且今年起降低公托月費，目前台中市的公托月費僅7000元，為全台最低；另，生育津貼也加碼從1萬元變2萬元，盼減輕年輕父母生養負擔，讓年輕人「願生樂養」，讓下一代安穩舒適地在台中這座幸福城市快樂成長。