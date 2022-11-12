國民黨今（12日）晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉辦「六六大勝聯合造勢大會」，六都市長候選人齊聚，逾萬名支持者擠爆會場，現場凍蒜聲不絕於耳。台南市長候選人謝龍介致詞時表示，日前台南槍擊案，被開槍的對象竟是民進黨台南市長候選人黃偉哲的競選總幹事郭再欽，蔡英文總統若要剷除黑金就先來台南，不要再說「台南綠到出汁」，台南已經覺醒。

謝龍介表示，看到大家這麼熱情，深知11月26日善良的力量會起來、改革的聲音會出現，各種善良的聲音都會出現。但台南卻發生槍擊案，歹徒連開88槍，蔡英文總統說要掃蕩槍毒、黑金，從北到南她們的候選人身旁卻都是黑金，只因利益分配不均、官商勾結，被開槍的對象竟是民進黨台南市長候選人黃偉哲的競選總幹事郭再欽。

謝龍介說，抓到一個嫌犯，遭檢方聲請羈押，法院卻裁定2萬元交保，1顆子彈剛好227元，黃偉哲卻始終沒有出來面對。此外，黃偉哲競選過程中還在總統面前說郭再欽就是他的競選總幹事，如今發生槍擊後又改口稱是「口誤介紹」。

謝龍介說，台南如果翻盤，全台灣就翻盤了，自己到菜市場與鄉親理性對話，台南市一定翻盤，11月26日各位不要忘記，要讓良善的聲音、神聖的選票捍衛台灣的價值善良，不是官商勾結、不是從頭吃到尾，民進黨說一套做一套，說要掃除黑金，結果晚上找來吃飯，蔡總統若要剷除黑金就先來台南，不要再說「台南綠到出汁」，台南已經覺醒。

謝龍介表示，自己提出要照顧65歲以上長者不用繳健保費卻遭對手批評是「了尾仔囝」，要求黃偉哲要向全台南30多萬的長者道歉，給他4年的時間，讓大家懷念40年。