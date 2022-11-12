朱立倫大力推薦國民黨六都市長候選人。（王揚傑攝）

國民黨六都市長候選人今（12日）晚在新北市板橋第一運動場舉辦聯合造勢大會「再一次歡呼 六六大勝」，國民黨主席朱立倫首先上場引言，指國民黨推出最優秀的六都市長候選人，他更痛批民進黨是「民主奧步黨」，為選贏控制媒體、用網軍、用邪惡的力量，破壞民主。

朱立倫表示，六都占台灣人口74％，有1700萬人，台灣六都可說是台灣最關鍵的力量，六都好，台灣就好，六都強，台灣就強，「六都選對人、台灣才不會沉落；六都市長做對事，所有民眾才能過好日子」。我們的新北市有好好做事的侯友宜，讓所有市民感到驕傲，是實實在在、腳踏實地好好做事的好市長，所以全台灣六都提名，每一位都是實在做事的好人才，都是中道理性、穩健務實，有能力、學歷、經歷最好的人才，新北市侯友宜就是最好標竿。

朱立倫接著推薦台北市長候選人蔣萬安，他說，台北市首都提名蔣萬安，就是國民黨年輕的力量、未來最大的希望，他要把過去老舊台北，過去失去光環的台北，重新翻轉回來，展現出首都力量，蔣萬安就是未來中華民國最好的首都市長。

朱立倫說，桃園市我們的國門，桃園也代表桃竹苗科技廊帶的領頭羊，提名學歷最高、經歷最完整，帶動台灣科技業發展的張善政，成為未來國門之都、科技之都最好的市長，他的能力、經歷、學歷無人可比，他一定是最好的桃園市長。

朱立倫指出，台中有盧秀燕，過去4年的表現，讓大台中空氣愈來愈乾淨，政治愈來愈陽光，經濟發展愈來愈有活水，這位媽媽市長的表現，對老人的照顧、小孩的關懷，變成女力媽媽市長的代表，她是帶領這次國民黨10位女性縣市長十全十美的代表。

此外，台南提名在地打拚30年，期待台南能夠改變的謝龍介，他有戰鬥力、有能力，對台南付出、台南的愛，讓他成為改變台南創造奇蹟的謝龍介。

說到高雄，大家要先給柯志恩鼓勵，柯志恩最勇敢，她說要用小蝦米團結高雄市民的力量，扳倒大鯨魚，這位小蝦米幾個月來，已經變成最有戰鬥力的戰鬥龍蝦，高雄有柯炫風，柯志恩一定能創造奇蹟，改變高雄。

朱立倫強調，他的目標就是好好做好總教練，希望每一位提名的球星獲得大家肯定、支持，共同讓優秀的市長服務台灣1700萬人口的六都。國民黨是創造中華民國的政黨，是最愛台灣的政黨，中心目標是捍衛中華民國，保護台灣，最重要任務是守護民主自由，保台灣的民主，最重要的目標是希望大家有和平的未來，拚和平、安定、好生活的未來。

朱立倫痛批，民進黨蔡總統不要為了政治，破壞中華民國，破壞民主、傷害和平與未來，不要為了選舉，用奧步想要選贏，拜託不要做「民主奧步黨」，他們傷害媒體、控制媒體，用網軍、用邪惡的力量，用奧步想要拚贏，這就是民主退步，就是「民主奧步黨」，拜託所有善良百姓1126挺善良、挺正義，用人民力量，讓六位市長候選人全部當選。