選戰倒數兩周，民進黨12日晚間選在凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，拉抬雙北候選人陳時中、林佳龍選情，副總統賴清德致詞指出，雙北若要走向進步發展，關鍵一步就是選擇具有「國際觀、行政力及民主DNA」的候選人，而陳時中、林佳龍三項具備。民進黨也宣布現場支持者突破5萬人，人潮一路蔓延到仁愛路。

賴清德指出，今晚由中央黨部所舉辦的雙北大會師，是九合一選舉以來最重要的一場晚會，主要目的是希望鄉親父老團結合作互相支援，共同固票、催票及集中選票，歡迎全家支持林佳龍、陳時中，創造雙贏，為台灣打拼。

賴清德說，台北市是台灣的首都，對外代表台灣，也是台灣進步的火車頭，而新北市是全台灣人口最多的都市，是許多出外人的新故鄉，更是台灣的鎖影，有實力擔任台灣的領頭羊，雙北都有條件能成為美國紐約、法國巴黎、英國倫敦、日本東京及韓國首爾，帶動台灣進步發展，協助台灣走入國際。

賴清德大讚，雙北市若要走向進步發展，關鍵一步就是選擇有「國際觀、行政力及民主DNA」的首長，而陳時中、林佳龍分別擔任過衛福部長和交通部長，代表台灣和國際合作，擁有參與多場國際交流的經驗，若兩人當選市長，定有能力帶領台灣走入國際。

「兩位部長率領的部會，負責的公務員人數和處理的經費金額，都遠遠超過競選城市的規模。」賴清德盛讚，陳時中、林佳龍充滿熱情，對城市有很好的規劃藍圖，絕對有辦法發揮國家高度的行政能力，推動都市進步，更重要的是兩人都有民主的DNA。

賴清德呼籲，現場支持者一定要出來投票，替陳時中、林佳龍投票，「全力讓他們當選，團結打拼一定贏！」結束後，主持人、陳時中競選總幹事吳思瑤也在台上熱情宣布，現場支持者已擠到仁愛路、信義路，總人數突破5萬人。