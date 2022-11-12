國民黨今晚在新北市板橋第一體育場舉行「再一起歡呼 六六大勝」六都造勢活動，現場吸引萬名支持者到場。國民黨桃園市長候選人張善政發表演講時，除了讚賞其餘五都候選人，也提出桃北北基mega city政見，希望民眾讓六都過關，帶動台灣進步，張也痛批綠營的1200月票方案沒有精算，也痛批中央對桃園詐團施暴案「老神在在，心中只有輔選」，因此民怨沖天。

張善政表示，他很高興跟藍營候選人同台，每一位候選人都很優秀，像是高雄市長候選人柯志恩就是他過去在藍營智庫的同事，柯不僅是模範立委，也是很好的教育委員，相信她能翻轉高雄；台南市長候選人謝龍介是資深議員，對台南市政瞭若指掌，一定能翻轉台南。

另外，台中市長候選人盧秀燕是媽媽市長，她過去承諾帶給台中的陽光政治、乾淨空氣、活水經濟，全部都做到了；新北市長候選人侯友宜與他相識38年，當年彼此在救國團台上接受頒獎，如今侯從打擊犯罪英雄化身為民眾愛戴的市長；台北市長候選人蔣萬安則從美國執業律師變成立法院戰力委員，以他的能力、擔當，相信可以實現台北市民的期待。

張善政更提及基隆市長候選人謝國樑，他強調，基隆台北新北桃園早就是共同生活圈，人口突破1000萬，產業發展蓬勃，有機場、海港，4個城市絕對會讓台灣在國際舞台展露頭角，因此他也提出桃北北基mega city想法，希望4都市協調交通動線、產業發展、環境發展，帶動台灣進步。

張善政說，他前陣子才提出1280月票，讓桃園市民可以享受台鐵、客運、捷運的方便，該政見獲得正面迴響，因此民進黨才跟上，推出1200月票方案，可惜綠營沒有好好精算，全部推給中央全額補助，行政院長蘇貞昌還背書，要求交通部全額買單、補助，雖然四都樂觀其成，但為何綠營過去執政8年沒有做，如果想做，現在就可以馬上做，而不是用納稅人的錢做政策輔選。

張善政也批評前陣子的柬埔寨式詐騙集團，他表示，面對這樣的社會事件，蘇貞昌、蔡英文總統都老神在在繼續輔選，院長、總統輔選需要多少維安警力，這些警力應該花在刀口解決，痛批「心中只有輔選，沒有百姓安危，所以民怨沖天」。