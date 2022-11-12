10月消費者物價指數（CPI）升勢大幅放緩，市場看見通膨降溫曙光，激勵對聯準會（Fed）放慢升息步調預期，美股應聲大漲，道瓊工業指數漲破千點。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，Fed已經做得夠多了，是時候考慮暫緩升息，評估今年以來升息對美國經濟造成的影響。

美國財經媒體報導，克魯曼在節目發表自己的看法，他認為Fed已經做得夠多了，「真的真的應該停下腳步觀望」。他說，如果再來一份漂亮的CPI報告，Fed內部就會出現反省的聲音，檢討「我們真的太激進了嗎？」。

美國10月CPI升幅低於預期及前值，主要由醫療服務和二手車價格指標下降所驅動。與此同時，11日公布的另一份報告顯示，美國人對短期和長期通膨的預期均有所上升。

Fed今年展開自1980年以來最激進的緊縮政策，以抑制數十年來新高紀錄的通膨。Fed上週第四度升息3碼，但在低於預期的通膨數據發布後，市場預期Fed下個月將調整升息步伐。

現職紐約市立大學的克魯曼表示，現在所見的通膨數據，多是反映去年冬天時的經濟狀況，而非現在，目前實際可能好上許多。他說，「基本上，我個人已經放棄透過CPI來判斷正在發生的事情」。