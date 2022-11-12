台灣啤酒英熊職業籃球隊12日於天母體育館舉行「全綠以赴」主場開幕周，首戰面對去年冠軍高雄全家海神，雙方一路激戰至比賽結束前3分鐘都還僅有2分差距，無奈最後幾波進攻英熊沒得手，反遭海神拉開差距，終場就以101比111敗給做客的海神隊吞下球季首敗。

今日為台啤英熊「全綠以赴」主場開幕周首日，賽前台啤英熊球團邀請到李英宏擔任「超級英熊」並帶來開幕戰賽前秀，經典歌曲「台北直直撞」將現場氣氛炒熱。今天入場的球迷也可以領取主視覺紀念金牌台灣啤酒以及許多入場禮，球團也於賽後舉行全隊賽後簽名會，配上精彩可期的球賽也讓今天現場吸引到3129位球迷入場觀戰。

今天比賽也十分激烈，雙方比分一路緊咬，中場前靠著隊長蔣淯安及板凳殺出的朱億宗各拿下10分將落後分數咬在4分。下半場剛加入英熊的大勝(Branden Dawson)立刻發威，個人在下半場獨拿19分，連續幾波進攻籃板也帶動球隊攻勢，幫助球隊緊咬對手。終場前3分鐘時更靠著曹薰襄的三分打讓球隊追到97:99只有兩分差。

可惜最後幾波進攻都沒能順利得手，反倒是海神隊連拿9分一波帶走比賽。針對這場賽事，總教練楊志豪表示：「這場比賽我們有很多進攻籃板製造出來的二波機會，但很可惜都沒有把握好，過多的失誤也讓球隊始終無法追上對手，將會針對今天的狀況作出調整，明天一定要拿下勝利！」而首次上場就繳出27分、10籃板的大勝也表示：「這是我加入團隊的第一場比賽，雖然沒有拿下勝利，但我感覺我們是一支很堅強的團隊，而且我們會越來越好。」

今日賽事為「全綠以赴」開幕周首日，13日將繼續於主場出戰台中太陽隊，也將是台啤英熊首次對戰轉隊後的「仕」東。明日一樓全區入場球迷將可獲得「T1元年聯盟MVP蔣淯安」紀念金牌台灣啤酒，賽前也將由全員到齊的「小調啤」於場外舞台舉行本季首次見面會，並為比賽帶來性感可愛的應援舞蹈。