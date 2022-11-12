新北中和興南夜市附近一處30公分防火巷，今發現一具腐爛發黑屍體，由於一般人根本進不去，警消耗費5個小時才將他拉出。據調查，死者80歲老翁罹患失智症，平常多待在家，疑似從住家翻落跌入窄巷，遲遲沒人發現，疑是活活餓死。詳細死因待檢警進一步釐清。

民眾今中午路過興南夜市附近約30公分寬的防火巷時，聞到一股惡臭，一看發現一具發黑的遺體卡在防火巷中，警消獲報趕到現場，根本進不去，耗費近5小時，才將遺體抬出。

據調查，80多歲死者罹患失智症，10月30日就被家屬通報失蹤，家屬苦尋多日都找不到，今天再見面，卻已天人永隔。

老翁平常都在家鮮少出門，警方不排除老翁是從住家翻牆時掉落，也有可能是自己走入，卻動彈不得，死亡時間研判是2周，確切死因，仍待後續相驗釐清。

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