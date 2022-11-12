坤達在活動現場大展廚藝。（粘耿豪攝）

坤達搞笑撒鹽。（粘耿豪攝）

綜藝男神坤達今出席德國雙人集團廚具代言活動，他發揮綜藝節目的拚勁，為代言特地上廚藝課，現場料理「紅酒牛肉丸」，從備料開始，切洋蔥、蒜末下刀毫不猶豫，笑說：「學習刀工後，在家看到什麼都想切。」老婆柯佳嬿喜歡在IG分享煮菜過程，他說老婆自己有煮菜的一套流程，喜歡一手掌控，加上廚房不是他的範疇，所以夫妻很少一起下廚，通常都是老婆煮，他負責洗碗。

他分享吃到老婆最好吃的料理是日式炒麵，「很久沒吃到，真的很驚豔。」老婆有煮過不合胃口的料理？很懂生存的他，一臉鄙視說：「這什麼問題，不合胃口？怎麼可能，她做的都合胃口，都好吃。」坤達認為老婆下廚很有魅力，「她不會做大火大油的料理，走得比較是西式路線。」2人只要有空，就會一起在家甜蜜吃早餐。

今日活動粉絲擠爆會場，為了近距離欣賞坤達做菜的魅力，讓他直呼緊張：「做菜不難，難的是粉絲近距離看我做菜。」他這次代言的德國雙人集團，廚房用品一應俱全，是許多主婦心中優選，坤達也大力推薦，使用這些鍋具，即使料理新手都能快速上手，煮得一手好菜。

坤達跨足綜藝後鮮少演戲，但他透露明年將會有些戲劇上的客串演出，老婆已經是2屆金鐘影后，坤達全力支持她繼續拍戲：「很好啊，那是她很熱衷的事情。」有機會和老婆同框演戲嗎？他說：「基本上2個人夫妻形象已經在那邊 ，要去演一部戲可能目前沒有那個想法。」但如果是像林心如和霍建華在《華燈》中有打巴掌的橋段呢？他突然眼睛一亮說：「蠻有趣的。」卻隨即改口：「但盡量不要。」

坤達和柯佳嬿結婚7年，屢被媒體問生子計畫，他坦言這個計畫不一定要有，加上2人工作也都很忙，現在沒有刻意避，但也不會突然就懷孕，打趣說：「我爸媽都沒給壓力，都是你們在問。」夫妻倆也想抽空出國玩，因為2人最近迷上滑板，他笑說：「所以想去日本滑雪，過乾癮。」而好兄弟小鬼冥誕將至，坤達說當天有工作安排，但已經和幾位好友討論會提前相聚。

德國雙人集團提供週年慶期間特定的限量組合，除了百貨滿額禮之外，再加碼，單筆消費滿6000元送隨行餐具組，單筆消費滿15000元送8件式西餐具禮盒，購買Staub鑄鐵鍋正品滿4000元再送隔熱帽2件組。各種優惠數量有限，活動詳情請洽百貨專櫃或至德國雙人粉專詢問。