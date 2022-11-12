【又嘉氣象報報】"秋老虎"暖熱飆逾30度 明晚起北東降溫轉陣雨

下波東北風來襲，明（13）日下午各地要變天了！氣象局指出，明晚桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其宜蘭、基隆北海岸有局部大雨，北台灣溫差可能高達10度以上，預估下周四到下周六（11/17～11/19）逐漸放晴，各地有望陽光露面。

氣象局資料顯示，明日上半天的天氣與今天類似，各地陽光普照，僅基隆北海岸及東半部零星飄雨，不過明起東北季風漸強，桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖降雨機率增加，宜蘭、基隆北海岸晚間有局部大雨的機率。

明日氣溫方面，北部及東半部白天高溫約28、29度，中南部約30至32度，近山區平地或河谷有機會更高溫，體感溫暖微熱，而各地早晚低溫則約21至24度，西半部日夜溫差較大。

氣象局表示，明晚起宜蘭、基隆北海岸有局部大雨的機率。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日各地早晚低溫則約21至24度，西半部日夜溫差較大。（圖／擷取自氣象局官網）

另外，目前在太平洋上有一個熱帶性低氣壓TD29，今日14時的中心位置在北緯21.0度，東經165.8度，有機會增強為第24號颱風「山貓」，氣象局表示，TD29距離台灣很遠，對台沒有影響，目前台灣以東北季風影響為主。

氣象局指出，目前太平洋上有一個熱帶性低氣壓TD29，有機會成颱，但對台灣沒有影響。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局指出，下周一、下周二（11/14、11/15）桃園以北及東半部地區降雨機率高，基隆北海岸及東北部也有局部較大雨勢；下周三（11/16）東北季風減弱，但大台北、東半部仍有局部短暫雨；下周四至下周六（11/17～11/19）陽光露臉，各地多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨。

而天氣粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文表示，明日天氣開始變化，下周一、下周二（11/14、11/15）東北季風較強，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東等地持續有短暫陣雨機會，局部區域受到地形影響，可能會有更劇烈的降雨，桃園以南的西半部地區則維持多雲到晴的天氣。