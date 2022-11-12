埃及衛生當局指出，一輛巴士今天墜入北部一條運河，造成至少19人死亡，另有6人受傷。
路透社報導，安全部門消息人士表示，事發當時這輛載有大約35人的巴士失控駛離高速公路，並墜入埃及北部代蓋赫利耶省（Dakahlia）的曼蘇利亞運河（Mansuriya canal）。
埃及國營媒體「金字塔報」（Al-Ahram）指出，這起事故的死傷者已被送到附近醫院，救難人員仍在搜尋其他巴士乘客。
埃及衛生當局指出，一輛巴士今天墜入北部一條運河，造成至少19人死亡，另有6人受傷。
路透社報導，安全部門消息人士表示，事發當時這輛載有大約35人的巴士失控駛離高速公路，並墜入埃及北部代蓋赫利耶省（Dakahlia）的曼蘇利亞運河（Mansuriya canal）。
埃及國營媒體「金字塔報」（Al-Ahram）指出，這起事故的死傷者已被送到附近醫院，救難人員仍在搜尋其他巴士乘客。
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