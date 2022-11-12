小豬今晚在高雄巨蛋舉辦演唱會。（寬宏娛樂X無懼國際娛樂提供）

小豬跌落舞台。（讀者提供）

羅志祥（小豬）12日在高雄巨蛋舉辦演唱會，約莫晚間7點半揭幕，滿場上萬歌迷情緒激動，小豬率30名舞者震撼登場，沒想到他只唱一句就跌落升降台，趴在地上超過3秒才站起來繼續唱跳，畫面驚險；經紀人隨後解釋他因升降台問題，右小腿脛骨不慎連撞2次，才會痛趴在地上一時間無法站起來，工作人員趕緊買止痛藥讓他中場下台換裝時吃，繼續演出。

中場唱完〈愛轉角〉，小豬提到之前在台北小巨蛋演唱會上，公布將在高雄開唱其實有點擔心，「以前不會（擔心）現在會，但開票那天秒殺，謝謝你們幫我把擔心去除掉、謝謝你們一直存在著、謝謝你們沒有離開我」；向來寵粉的他隨後獻唱〈我不會唱歌〉，看到台下滿場歌迷跟著合唱，他開心遞麥讓歌迷自由發揮，正當他準備接唱時，沒想到一時抓不到KEY而爆笑走音，小豬羞紅臉忍不住笑意，還用西裝外套遮住臉繼續唱，反應可愛。

小豬相隔8年重返港都祭上滿滿回饋，除了延續台北場帶來多首「回憶殺」經典歌、首唱抒情新歌〈免死金牌〉，還加碼重金打造延伸台；〈免死金牌〉是他暌違許久的抒情之作，歌曲描述「能選擇勇敢面對自己，才是續命的免死金牌」，象徵每個人都會犯錯，渴望被原諒的心情就像深陷黑洞，而毀滅總能帶來重生，呼應他之前為感情負面新聞陷入低潮，重生後站上舞台。