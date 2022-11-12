高雄市長選舉公辦電視政見發表會，今天（12）日登場，高雄市長陳其邁細數各項政績，並表示，高雄準備好了！我們有無比的信心與勇氣，迎接未來的挑戰。

陳其邁今(12日)在臉書粉專貼文表示，今天是政見發表會，我們努力做，認真打拚，更謙虛地來面對市民。這兩年，我們兩年拚四年，不分黨派，全力以赴。城市競爭力從六都的最後一名，進步到六都第二名。這是所有市民朋友、市府同仁大家共同努力的結果。有人說，數字是冰冷的，但數字背後代表的，是人民的感受，兩年前市府的施政滿意度墊底，才有罷免市長的投票。盡心盡力地做，認真努力的打拚，實實在在，這個過程其實是最重要的。

陳其邁接著指出，就任市長時，提出四大優先︰產業轉型優先，台積電來高雄設廠，鴻海布局高雄，當作全球電動車重要基地；增加就業，高雄這兩年，實質薪資成長六都第一，青年失業率六都最低。捷運四線齊發，輕軌從停擺到復工，龍貓隧道更是全國最夯的打卡景點。改善空氣污染，高雄連續兩年，空氣品質良率達到8成，我們也訂定「淨零城市管理自治條例」，追求2050淨零碳排目標。

陳其邁強調，我們也完成班班有冷氣、校校有雙語、生生用平板。打造33座共融公園，公托增加到53處、社區關懷據點年底達到520個。推動教育、社福及文化的各項改革。同時也嚴守財政紀律，不只零舉債，更減債70億，年底會達到「減債百億」的目標，強化高雄財政體質。去年的營利事業銷售額超過5.57兆，從農業、工業到服務業，成長率都是六都第一名。

陳其邁接著指出，城市的發展，是一棒接一棒，這兩年大家的團結努力，4年後的高雄願景，已經看見。4年後的高雄，將會是科技的高雄，宜居的高雄、幸福的高雄、魅力的高雄。

陳其邁更點出高雄是高科技城市︰有完整的半導體產業聚落，成為高階製造中心，亞洲新灣區成為台灣最大5GAIoT創新園區及企業總部聚落。

高雄也是宜居的城市︰增加45000個就業機會，文創、新創、農創在高雄蓬勃發展。輕軌成圓、捷運路網成型、國道七號動工、新台17線全線通車。至少有14座運動中心，社會住宅將會增加到15000戶。

高雄是幸福的城市︰公共化教保服務，佔比達45％。社區長照據點，涵蓋率達到85％，讓養育、養老市民能夠安心。我們會有800位雙語師資，提升孩子的國際移動力。全面提升孩子的數位能力。

高雄也是魅力的城市︰我們有海空雙港，亞洲新灣區，串連大旗美觀光、多元文化，高雄會是國際級的觀光城市。

陳其邁表示，高雄過去是一個重工業的城市，產業不夠多元，所以必須加速來進行產業的轉型，讓城市能夠有更多就業的機會，這也是他兩年來，一直努力的目標。「高雄」也是一個偉大的城市，自由、開放、多元、包容。包括他在內，很多人都在這裡安身立命、實現人生的理想，寫下自己的歷史跟記憶。

陳其邁接著表示，高雄從來就不是一個好命的城市，身為在地的市長，最重要的工作就是拚盡全力，讓高雄更好。未來四年，他的責任，就是讓高雄，從正在衝刺的高雄，成為起飛的高雄！這兩年來，他和市府團隊實實在在的做事，一步一腳印，跟所有高雄市民站在一起，守護我們的城市。這不只是他的承諾，也是對自己的嚴格要求。

陳其邁更感性說，在這裡，他要表達深深的謝意。感謝所有的市民朋友的支持，這兩年給他的支持，讓他有機會，用人生最精彩的歲月，奉獻給我心愛的故鄉。他也要特別感謝所有的市府同仁，在這兩年內，我們一起日夜打拚。從防疫到市政建設，我們關關難過，關關過！能夠跟大家一起為高雄市民服務，是我一生的榮幸。

陳其邁呼籲，在決定高雄未來關鍵的時刻，我們絕對不能重蹈覆徹！選錯人，賽馬場；選對人，迎來台積電晶圓廠！選錯人，爬樹防登革熱；選對人，打疫苗還能聽歌仔戲！選錯人，大港不能唱；選對人，國際巨星都來唱！

陳其邁表示，最敬愛的高雄市民，今天從頭到尾，都沒有想講所謂的華麗的金句。但是參與社會運動、從政30年的時間，他跟所有腳踏實地、認真打拚的高雄市民一樣，我們一起把我們的故事，寫在我們心愛的土地上。他承諾，「高雄」是他一生唯一的選擇。願意用每一天、每一分力氣，為這座城市打拚。他要告訴所有市民朋友，經過兩年，高雄準備好了！我們有無比的信心勇氣，迎接未來的挑戰！讓我們一起團結在一起，再拚④年，高雄起飛。為這座偉大的城市，共同努力，讓我們的故鄉高雄會更好。