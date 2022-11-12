現代人人手一支智慧型手機，加上LINE等通訊軟體風行，市話使用率大幅降低，就有網友質疑，如今家裡牽市話到底還有沒有必要，不僅用不太到，還要接受選舉來電轟炸，市話還有什麼功能是需要的，引起討論。

網友在PTT八卦版PO文「家裡牽市內電話還有必要嗎」，他表示對自己來說，市話如今唯一的功能，就是設定鬧鐘，強迫自己必須下床按掉，避免賴床，除此之外幾乎用不到。

原PO說，現在正逢選舉期間，自己晚上在家吃個飯，每次市話響起都是候選人的錄音帶拜票，非常惱人，加上國家級警報也都是發送到手機，傳真機也已經沒啥用，到底市話還有什麼功能，是不是可以退掉了？

文章貼出後，不少鄉民急搖頭勸阻：「等停電的時候你就知道了」、「緊急時刻只有市話靠得住」、「年紀大，手機又沒電，市話是唯一救命稻草」、「電信業會斷訊，市話不會」，更有人指出，用市話打119，會自動顯示地址，就不用特地再報，危急時刻非常好用。