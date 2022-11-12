年底桃園市長之戰引發各界關注，因綠營握有現任市長鄭文燦執政優勢，這都的勝敗也被外界視為總統蔡英文的「黨主席保衛戰」。而一份最新的電訪支持度民調就顯示，無黨籍桃園市長候選人鄭運鵬支持度49％，勝過國民黨張善政的23％及民進黨鄭運鵬的12％，引發討論。

根據展欣科技民意調查中心近日針對桃園市長選舉候選人的調查，他們使用電訪機器人，有關候選人的支持度民調，不需要用真人來進行訪問，於11月9日至10日進行桃園市市長候選人民意調查，調查有效樣本1080份（市話+手機），在百分之九十五的信賴區間下，誤差不會超過正負3％。

該份民調對受訪的民眾問到「認為桃園市長候選人誰的福利政策最適當，最有感，最適合這一屆的桃園市長？」而結果顯示，1號張善政的支持度是23％、2號賴香伶則為8％、3號鄭運鵬則是12％，最後4號鄭寶清則高達49％，勝過其他桃園市長的候選人，而廢票的部分則為8％，總計100％。