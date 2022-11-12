住宿業者等疾呼缺工，勞動部除了在各地辦理主題式就業博覽會外，也針對滿足一定薪資條件的提供專案媒合，但截至9日為止，此次求才利用率僅有11.84％、推介錄用僅有12名，勞動部官員表示，其中未媒合成功的原因主要為求職者「等候面試、錄用等比率」約8成，甚至等候逾2周以上，不符需人孔急的樣態，近日將會與觀光局、公協會檢討。

據統計，交通部觀光局提供90家、2041個職缺，經確認符合專案媒合薪資的北部3萬元以上、其他地區2.8萬以上等條件，共有36家、642職缺，發展署推介1569人，目前推介錄用12位，商自行補實64位，補實76位，求才利用率僅11.84％。

勞動部勞動力發署就業服務組組長陳世昌表示，相較其他行業而言，此次專案媒合的求才利用率確實偏低，其中未媒合成功原因主要為求職者仍等候通知比率達8成，「雇主招募相對謹慎」，而過去需人單位往往會縮短作業流程，勞動部近日將與觀光局及相關公協會召開會議討論。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署分署長賴家仁說，今天辦理的觀光業博覽會共有65家業者參與、提供3500個職缺，其中薪資3萬元以上逾7成以上，也希望讓其他觀光業看到「現在是競爭人才的時候」，應該先求有再求好，勞動部也提供安穩僱用計畫，鼓勵業者「先用後訓」。