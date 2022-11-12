國民黨台北市議員候選人高揚凱在木新市場掃街拜票時，巧遇民進黨台北市長候選人陳時中與議員候選人們。高揚凱表示，國民黨只有他一枝獨秀，力抗民進黨大軍！

高揚凱今(12日)在臉書粉專貼文表示，今早他到木新市場街講和掃街，不知是命定的遭遇還是天公的安排，一行人正好與陳時中與民進黨提名的議員候選人們狹路相逢，而國民黨這邊，只有他一枝獨秀，力抗民進黨大軍。

另外，高揚凱指出，他在街講時，一邊宣傳「生育補助一胎十萬」和「推動老屋健檢」等政見，一面也不忘為6號台北市長候選人蔣萬安拉票。文山區是老人和老屋比例非常高的區域，還有很多需要改善的地方，而這裡已經30年來都未曾出過在地議員，更需要懂在地的議員，代民眾發聲和監督。

高揚凱指出，他是正港在地囝仔，除了到馬祖東引當兵和赴笈英國留學以外，食衣住行和工作，主要活動範圍都在大安文山，他就讀的靜心小學、靜心中學和東山高中，也都一直在文山區。因此他對鄉土有最深的感情，對鄉親的需求也最了解。

高揚凱強調，他承諾當選後在文山區及大安區都設服務處，骨力服務，做好做滿；鄉親有需要的時候，他都在，絕對不落跑。 市長投給6號蔣萬安，議員牽成9號高揚凱，讓蔣萬安的台北隊來重振首都榮耀，建設大安文山，這才是台北市民的福氣啦！