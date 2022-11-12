孝琳擁有火辣身材。（O.N Wordwide提供）

孝琳現場演唱實力相當驚人。（O.N Wordwide提供）

「韓國碧昂絲」孝琳暌違3年登寶島，今（12日）在台北信義劇場Legacy Max舉行「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱會，吸引千名粉絲到場，這也是時隔2年9個月後再有韓星來台舉辦專場演出，她以一身銀色熱褲搭配短版上衣，大秀蠻腰及美腿，火辣登場，更特別學了中文問候觀眾「大家想我了嗎？我也很想你們」，一開場就讓現場尖叫聲連連。

孝琳表示，疫情期間都只能透露社群網站和粉絲表達對彼此的思念，「今天實際見到面覺得很神奇，也很幸福，甚至有點無實感，有種『懵』的感覺」，看到台下BAE（官方粉絲名稱）大聲喊著應援口號，她也感動直呼「其實我沒在台灣發行過專輯，但卻有那麼多粉絲支持，真的非常感動，覺得比起3年前粉絲好像變得更多了，你們也更熱情了」，還透露其實自己以前有學過中文，「應該堅持到底的，現在只會一些單字而已」，接著便用中文俏皮地問台下粉絲：「我漂亮、美麗嗎？」

演唱會2小時誠意十足，除了表演多首SOLO舞曲外，她還帶來今年參加競演節目《QUEENDOM 2》時的歌曲〈See Sea〉等，以及《來自星星的你》OST〈再見〉、《主君的太陽》OST〈讓我瘋狂〉、《名不虛傳》OST〈ALWAYS〉等抒情歌串燒，當然也不忘演唱「SISTAR」多首經典曲〈Ma Boy〉、〈Touch my body〉、〈SHAKE IT〉，甚至開放台下點歌，親唱〈Loving U〉、〈Touch my body〉、〈Push Push〉。

下半場，她更換上黑色馬甲，大秀美背，依舊性感十足，除了性感扮貓女演唱〈So What〉，表演到〈Layin' Low〉時更趴地熱舞，不過聽到粉絲大讚她可愛，她立刻反問「我唱這麼性感的歌捏，你們怎麼說我可愛」 。最後孝琳也不忘承諾下次一定會盡快再來演出，她將明離台，班機不公開。