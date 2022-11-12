國民黨今晚在新北市板橋第一體育場舉行「再一起歡呼 六六大勝」六都造勢活動，現場吸引超過5萬名支持者到場。國民黨新北市長侯友宜壓軸發言，背後站了數十名市議員候選人、立委，喊話「好好做事，不分你我」，他也與五都候選人一同向民眾鞠躬，盼大家站出來投票，「守護中華民國，贏回台灣未來」。

侯友宜上台時，現場民眾氣氛高漲，高舉旗幟，吶喊「侯我為你、侯侯做代誌」、「侯友宜凍蒜、友宜友宜侯友宜」，展現超高人氣，侯友宜也要民眾打開手機燈光，在台上來回奔跑，與台下民眾玩起波浪舞，場面歡樂。

侯友宜說，他是菜市場長大的小孩，從小在市場鑽來鑽去，感受到市場裡的濃厚人情味，以前大家都說「認真拚、認真做就有前途、未來」，因此他也呼籲，大家不要吵架，「好好做事，不分你我，這就是台灣最簡單的快樂，帶來樂觀正面的力量」，台灣正需要這個力量。

侯友宜強調，他一直跟大家站在一起，里長、里民的事就是他的事，他拚基礎，希望長者有好的晚年生活，年輕人負擔能減輕，因此他不斷的做公托、日照等設施，也在新北市打造了熊猴森樂園，解決30年不變的五股垃圾山，也將新莊塭仔圳變成2.6倍的信義計畫區，更使新北市每10萬人擁有3座車站，他逐一改變實現。

侯友宜也多次提到他的父親，除了提到在菜市場的成長經歷，他也說到少年離開家鄉上北部打拚的過程，他說，爸爸跟他說18歲出來打拚後，自己要學會負責，人生是自己的，這句話像是在提醒他要聽年輕人的聲音，因此他挺18歲公民權。

侯友宜更逐一提及其他五都候選人，與他們一起站在台上，深深鞠躬喊話「1126這戰很重要，團結力量，全部站出來，守護中華民國，贏回台灣未來」，並與其他人一起合唱台語歌「向前走」，團結台下民眾，帶出活動高潮。