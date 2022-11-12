民眾黨桃園市長候選人賴香伶今晚在平鎮義民廟前舉辦白色力量民眾派對，集結另9位桃園民眾黨的候選人到場，展現團結氣勢。賴香伶表示，新政黨參選非常辛苦，盼市民看見他們候選人群的認真與努力，為桃園議會注入新血、新黨團。

今晚民眾黨造勢，雖台北市長、民眾黨主席柯文哲未到現場，但柯爸、柯媽2人也到場站台，向選民懇託支持。據悉，這場也是民眾黨在桃園市選前最後一場大型造勢晚會。

賴香伶表示，距離投票日剩14天，投票時市民才是最大咖，今晚許多過去曾協助過的朋友都自發性呼朋引伴來替她們打氣，新政黨參選非常辛苦，希望大家看見他們的認真、專業與努力，為議會注入新血、新黨團，是今晚團結之夜的最大重點。

賴香伶說，幾位市長候選人提出的政見中，都沒有提出南北桃園區域性差別問題，相信今日辦在平鎮，不僅要讓市民更加認識他們，也了解他們要翻轉南北差距的決心，喊話要以政見和誠意打動大家。

談及目前選情，賴香伶認為，最後2周各陣營使出渾身解數，蔡英文總統再來幾次桃園，相信維安警力還是吃緊，對方頻出動大咖拉抬鄭運鵬仍不見起色，因為仍有3至4成選民尚在觀望，選民也許不在意候選人是不是桃園人，但會關心是否有拿出讓民眾信任的誠信原則。

賴香伶說，大家對民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的印象還是「挺抄襲的人」，鄭對此事也沒道歉過，也沒對市民說為何相信前新竹市長林智堅，而國民黨桃園市長候選人張善政雖提出許多大政見，但仍有點空泛，很多市民因此尚未表態，相信這是他們在時間與空間是還能努力之處，會加把勁繼續前進。