網路上常說「孩子的教育不能等」，碰到這樣的孩子真的好想替他鼓掌！溜溜球金氏紀錄保持人楊元慶發文表示，他遇到一名拿著摺疊手機的小弟弟，被路人阿姨問：「你爸媽怎麼會拿爛手機給你」，而接著小弟弟超有禮貌的回應，讓楊元慶忍不住為他豎起大拇指，直說「看見社會仍有知足的心」。

楊元慶在臉書粉專《楊元慶 無法取代的溜溜球》發文表示，日前他去演講的途中，在捷運上遇到一名小弟弟，非常專注地在使用手機，疑似在瀏覽網頁，而這其實是一支摺疊手機，螢幕上還有明顯裂痕。

此時，一名阿姨也觀察到這名小弟弟，突然開口說：「啊你怎麼還在用這種手機？你的爸爸媽媽怎麼會拿這種爛手機給你用？」正當楊元慶想替小弟弟說話時，小弟弟有禮貌地說：「阿姨好，我覺得手機夠用就好了」。

「就在那一刻，我感覺到身旁的乘客在心裡比大拇指」，楊元慶也不禁在心中為這名有禮貌又有智慧的孩子鼓掌，直說因為小弟弟的這句話，讓他看見社會仍有知足的心。

楊元慶的文章曝光後，吸引超過5.8萬名網友按讚朝聖，留言大讚：「非常得體的回應，很多大人都做不到」、「有禮貌又有獨立思考的孩子！帥氣的不得了」、「這個小孩文化素養真的很棒，如果是我遇到，我會回關你屁事」、「能用就好，不要求多完美」、「家教超好！弟弟幫阿姨上一堂寶貴的教育課」。

▍本文經楊元慶授權，轉自臉書粉絲專頁《楊元慶 無法取代的溜溜球》