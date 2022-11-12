九合一選舉僅剩兩周，民進黨12日晚間在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，為雙北市拉抬選情。民進黨新北市長候選人林佳龍表示，台灣長期重北輕南，六都在綠營執政下都在進步，但雙北越在空轉；他也轟新北市長侯友宜只會跳針，新北市變的空洞，要選民投票給林佳龍，與民進黨台北市長候選人陳時中翻轉雙北。

林佳龍上台時率先指出，在台灣每個關鍵的時刻，大家都會在凱道相會，這次選舉他一直被抹黑，選民也都鬱卒很久了，要大家為自己出一口悶氣。林佳龍說，同一時間侯友宜也在板橋第一運動場舉辦造勢大會，那邊旁邊的區運路他本來想租借使用，但卻被侯友宜佔走，林佳龍痛批，那是球員兼裁判，都為侯友宜量身訂做，跟立法院長游錫堃參選新北時一樣，都被打壓。

林佳龍說，新北市沒有台北市幸福，台北市有辯論，但新北只有政見發表會，各說各話。林繼續批評，侯友宜擔任新北市副市長、市長前後12年的時間，新北市民卻說他們的市長講話跳針、市議員參選人跳腳，不知所云、答非所問。

林佳龍說，台灣長期重北輕南，台南、高雄、桃園都在綠營的執政下蓬勃發展，但雙北卻一直空轉；侯友宜執政4年來治安分屍案很多，但侯只會說決不放過任何一人；警察還會在辦公室被打、也會去打平民，恩恩案也要不到真相，林批評，侯友宜連面對的勇氣都沒有，怎麼會有改變的勇氣？

林佳龍最後更說，若他選上，林佳龍會做滿四年，但侯友宜半年就會落跑了，他高呼，讓林佳龍當選，新北大翻新，市民也大翻身，呼籲大家一票都不能少。