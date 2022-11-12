2022九合一大選進入倒數，國民黨高市議員李雅靜12日舉辦五甲後援會成立大會，她強調自己擔任議員多年來努力深耕地方，但近期受「穩當選、最高票」等謠言所害，已經面臨分票危機，且陷入苦戰，希望選民可以幫她固票、拉票，並懇託「不要分票，唯一支持李雅靜」。

李雅靜指出，自己從政以來，全心深耕地方，無論是選民服務或爭取建設，都全力以赴，對鳳山更有許多願景，期盼繼續為鳳山努力打拼，讓鳳山以飛躍式的高速發展。她細數過去爭取地方建設上的政績，包含捷運黃線對五甲地區的衝擊，積極協調成功爭取繁榮地方的路線規畫。

李雅靜強調，因為鳳山五甲地區人口密集，未來隨著捷運黃線帶來的建設及發展，預期人口只會日漸益增，現有的醫療量能不足問題必須解決，中崙農業區將轉型，其中37公頃將開發產業園區，正積極爭取「健康醫療產業園區」，除了爭取引進醫學中心等級的醫院進駐，更期待引進智慧醫材的研發、製造及高科技醫療相關行業入駐，增加在地創業、就業機會、薪資高薪化，更期盼打造成南台灣醫療產業重鎮。

另外，李雅靜指出，每到選舉就會出現惡毒謠言及不實抹黑，她向民眾喊話，外界謠傳「李雅靜穩當選、最高票」，許多不明究裡的支持者同情心氾濫分票給其他候選人，讓她已經陷入苦戰。

李雅靜表示，儘管選戰艱辛，還是希望支持者能夠繼續替她固票、拉票、催票、投票，「一人拉一票，票票都重要，千萬別分票」，更向選民喊話「一言為定，票投李雅靜」，只有如此才能讓她繼續在鳳山為民服務、爭取建設、監督市政。