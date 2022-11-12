蔣萬安進場時受到熱烈歡迎。（王揚傑攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（12日）晚出席國民黨在新北市板橋第一運動場舉辦的六都聯合造勢大會，蔣萬安在新北市人氣也居高不下，安排從中央走道進場時受到熱烈歡迎，近百米路程也走了將近5分鐘，蔣萬安上台致詞時說，台北市過去幾年的發展停滯，需要大刀闊斧才能改變。

蔣萬安首先感謝新北市的熱情的鄉親，看大家呼喊他的名字，非常感動，他說，今天人山人海，像辦喜事一樣，相信大家都非常期待1126台灣能徹底改變的日子到來，7年前他第一次參選立委。沒什麼人認識，印象很深刻，登記參選隔一天和太太去市場掃街，還來不及做背心，就用A4紙印「蔣萬安」3個字別在胸前，攤商看到，握著他太太的手說，「你就是蔣萬安喔？」當時大家對蔣萬安是男生女生都不知道，但經過這7年，他和所有台北市民並肩作戰，共同努力，在立法院用心問政，解決市民大小問題，所以所有的台北市民朋友，都是他的「頭家」、「貴人」，沒有大家就沒有萬安。

蔣萬安說，打造一個更好的台北是他的責任，最重要的使命，台北市建城138周年，台北市絕對不止是六都之中的台北，它更是中華民國的首都，它應該要能跟國際一流城市包括東京、首爾等並駕齊驅，但是過去幾年，我們看到的台北這座偉大的城市，卻逐漸黯淡、逐漸退步，這不是唱衰，而是感到心痛。

蔣萬安指出，英國經濟學人對全球宜居城市有評比，台北市今年排名第53名，相較於前一年退步整整20名，台北市過去幾年人口流失非常嚴重，流失20多萬人，當中有6成是青壯年人口，帶著孩子搬離台北，還有台北市老舊建築物非常多，而且很多長輩住在4、5層樓的公寓，沒有電梯，上下樓梯都很困難，就像被困在牢裡一樣，而且過去這幾年台北市年輕人居住大不易，而且不敢生、養不起，所以台北市新生兒人數創下歷史新低，相較於過去郝龍斌市長時代，幾乎腰斬，少了一半，甚至我們已經「生不如死」，死亡人口數都超越新生兒人數。

國民黨12日由新北市長侯友宜當東道主，主辦「六都合體大造勢」，活動在新北市板橋第一體育場登場。（郭吉銓攝）

蔣萬安強調，台北市過去幾年的發展停滯，柯文哲市長當年上任誇口要蓋社會住宅5萬戶，到今天也才蓋1萬多戶，而8年來蓋不起一條捷運線，大巨蛋還是持續卡關，所以所有台北市民和關心台北市發展的朋友，都認為台北市到十字路口，需要做個關鍵抉擇的時候，我們沒有辦法再蹉跎、再等待，台北市必須要徹底改變，要脫胎換骨！

蔣萬安說，他也一直在思考，怎麼讓台北市跨大步伐向前邁進，能夠煥然一新，台北市30年以上的房子超過70％，屋齡如此老舊，需要大刀闊斧都市更新，才能解決問題，他也提出育兒、長照、交通、文化等相關政策，就希望台北市能變得不一樣。

此外，台北、新北、桃園這北三都人口接近千萬，是共同生活圈，未來建設息息相關，所以三位北三都的市長必須共同合作，攜手努力，才能讓城市發展脫胎換骨，絕不能「各吹各的調，一人一把號」，比如汐止塞車問題非常嚴重，侯友宜市長強調民生汐止線要趕快興建，但柯文哲市長說，這是盲腸線。這麼重要的公共建設淹沒在政治口水中，還有包括觀光產業，未來也希望和新北共同將雙邊觀光資源導流、串流，重建完備的觀光模式，重振後疫經濟。