國民黨今（12）日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉辦「六六大勝聯合造勢大會」，首度齊聚六都市長候選人，逾萬名支持者擠爆會場，凍蒜之聲不絕於耳；台中市長盧秀燕直言從明天起，距離選舉投票日只剩13天，稱可能是六都候選人在選前最後一次的合體造勢，她也分享對其他五名候選人的看法，強調最後若得以6人全上，一定會不分黨派、顏色，不分族群、地域，好好建設服務人民。

盧秀燕說，我們六人是很要好的朋友，尤其是自己從政時間很久跟他們都有交情，大家各自在各個城市為國家、城市人民奮鬥，雖然這是一場艱鉅的選戰，但大家仍在後台互相加油打氣，場面非常令人動容，因此想分享自己對這5人的看法，「我們有不一樣的地方，也相似的地方」。

盧秀燕首先介紹新北市長侯友宜，表示他是警察博士出身，在擔任新北市副市長、市長之前就已出生入死保護人民，「一個連死都不怕的人，一定會勇敢地守護他的城市，保護他的人民，而且侯友宜擔任市長時政績斐然，新北非他不可。

再來是台北市長候選人蔣萬安，盧秀燕直自己跟蔣萬安爸爸蔣孝嚴是同事，所以從小就看著萬安長大，因為他的家庭非常重視教育、重視禮節，所以蔣萬安從小到大待人接物非常有禮貌，後來出國到美國賓夕法尼亞大學留學拿到法學博士，並成為國際商務律師，之後更回台灣擔任立法委員；盧秀燕大誇獎萬安傑出、年輕、陽光、懂內政又有國際觀，未來若當選台北市長，台北首都一定會以他為榮。

盧秀燕稱桃園市長候選人張善政是極少數專攻科技的政府官員，更細數他的經歷，從GOOGLE的台灣總監，到科技部長以及行政院長，所以他現再來競選國門之都桃園的市長，「相信張善政一定可以把桃園治理的很好」。

提到台南市長候選人謝龍介，盧秀燕稱自己佩服的就是他，因為雖然台南綠色光譜很強，但謝龍介為了城市的發展，他勇於為人民發聲，不怕打壓、封鎖，「所以常常叫他大俠，因為他有俠義的精神」。

盧秀燕最後提到參選高雄市長的柯志恩，她是媒體人出身更得過金鐘獎，後來到國外去念書拿到博士，轉為教育人員在大學當教授，但這次為了心愛的高雄挺身而出，所以請大家給跟我很像，都是媽媽市長的柯志恩，一定要幫她拉票。

針對6人的相似之處，盧秀燕強調，雖然這次的選戰艱辛，但在這麼黑暗的選戰當中，六名候選人都堅持正派選舉，呼籲支持者幫忙像親友拉票，若最後六人全部當選得以執政，包括自己跟侯市長都成功連任，一定會不分黨派、顏色，不分族群、地域，好好建設服務人民。