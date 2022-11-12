曾之喬現場體驗「不肺話行動」趣味闖關，並分享自身愛肺小撇步。（屈臣氏提供）

曾之喬今（12）日出席「愛妳不肺力」公益記者會，與老公辰亦儒分隔兩地的她，先前透過視訊幫對方慶生，也將在17日迎接34歲生日，坦言東西太多、很怕收禮物，其實最想要的是換一間大一點的房子，夫妻倆私下把「看房」當作共同興趣。

辰亦儒10日度過42歲生日，曾之喬透過視訊為老公慶祝，「我拿著可愛蠟燭幫他生日快樂歌，他第一個願望希望家人健康平安，第二個願望給我，我就許願希望自己更有智慧，可以幫助別人。」至於即將到來的生日，想要什麼禮物？曾之喬說：「我們不太走送禮物這一套，因為我東西太多。希望自己加油買房，用房地產練習理財，我們看房子當習慣和興趣。」曾經想過換大間的房子，無奈台北房價太高。

談到好友劉品言錯失金鐘獎，曾之喬大讚：「入圍就是超棒肯定，劉品言是很知道自己價值的人，她真的美出新高度，很有自己的風格，她在我心目中最棒！」而她先前到歐洲工作，也趁工作空檔旅遊度假，還見了定居倫敦的女星艾莉絲，陪著對方接小孩、做指甲，透露相當欣賞艾莉絲，「我們有聊不完的話題，她身上很多值得我學習的地方。」

愛吃也愛親自下廚做菜的曾之喬，多年來擔任公益大使，培養正確愛肺觀念，認真在生活中實踐，料理時比起耗時費力的功夫菜，更常學做步驟簡單又健康的菜品，盡量減少家中油煙，抽油煙機也是煮飯時全程開著直到使用完爐火後持續運作一陣子才會關掉，更貼心呼籲大眾：「現在越來越多人會關注自身健康狀況，保持運動習慣、規律作息，卻忽略日常環境中的空汙因子為肺部健康帶來的威脅。留心生活周遭環境，高危險族群一定要自主做肺部低劑量電腦斷層掃描篩檢(LDCT)，早期發現早期治療。」