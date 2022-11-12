女神Angelababy（baby，楊穎）和男星黃曉明從結婚受到各界祝福，到後來屢傳婚變，最終在今年1月28日證實結束近7年婚姻，沒想到近期黃曉明被瘋傳有新戀情，對象還是上億白富美；Angelababy今（12日）晚盛裝出席金雞獎頒獎典禮，零修圖美照看出心情完全不受影響，網友都大讚baby贏了。

Angelababy穿著一襲3D款禮服走上金雞獎紅毯，身上被一堆立體小花圍繞，秀出她的嫩白美背，舉手投足曼妙身姿驚豔全場；有網友還在微博分享Angelababy紅毯外休息的模樣，優雅地坐在椅子等候，零修圖側拍下臉蛋膚況保養得非常好，臉上也掛著招牌笑容，心情完全沒被前夫緋聞影響。

Angelababy金雞獎紅毯外零修圖模樣讓網友都看呆。（圖／摘自微博）

最近黃曉明和葉珂一起看畫展的照片被瘋傳，網友也都認為兩人戀情快官宣，不少粉絲則是替Angelababy感到不捨；其實黃曉明新歡葉珂身份被起底後，長相神似Angelababy，因此黃曉明還被網友揶揄，「哥好像都愛這款」。

恢復單身後的Angelababy感情生活相當受關注，但10月左右被網友發現她至今仍相當關心黃曉明，似乎還未忘記前夫的也令粉絲很心疼，又看到黃曉明傳出緋聞，忍不住留言狂勸，「Baby值得更好的」、「她真的好愛他」、「妳要更愛自己啊」。