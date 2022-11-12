觀察者網報導，大陸微信公眾號「國家郵政局」12日消息，今年是郵政快遞業自2010年以來第13次迎戰快遞業務旺季。大陸國家郵政局監測數據顯示，11月1日至11日，全大陸郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，日均處理量是日常業務量的1.3倍。其中11日當天共處理快遞包裹5.52億件，是日常業務量的1.8倍。

目前除部分地區受疫情影響外，全網運行總體較為平穩。郵政快遞業積極應對，全力保障旺季平穩運行，努力打造安全旺季、暢通旺季、暖心旺季。預計「雙11」旺季產生的郵件快件將在11月20日前基本完成投遞。

今年的「雙11」快遞業務旺季主要呈現出以下幾個特點。

一是行業運行更加平穩。電商平台11月1日「開門紅」進一步分流了「雙11」當天業務量的峰值，業務「雙高峰」成為電商平台「雙11」促銷的一種常態，有效緩解了郵政快遞企業旺季期間攬收投遞量陡增的壓力。

二是快遞電商協同更加緊密。通過廣泛運用大數據等技術，電商平台進一步強化分析研判，將大量預售商品前置存儲至郵政快遞企業的倉儲場地和網點，郵政快遞企業針對性調配運力、人員等各類資源，使得商品發貨速度更快更便捷，48小時發貨及時率與72小時時限準時率均有所提升。

三是科技應用更加深入。全行業新投入900多套自動化處理設備，「網點管家」、智慧安檢、位址圍欄等技術更加成熟，郵政快遞企業大力推廣運用智慧快件箱等無接觸遞送模式，整體作業效率持續提升。

四是防疫措施和保通保暢更加有力。大陸國家郵政局指導各地郵政管理部門加強對企業落實疫情防控要求的監督檢查，強化關鍵環節和重點場所、人員防控，嚴防疫情通過寄遞管道傳播擴散。同時，在各地中共黨委政府的支持下，受疫情影響的郵政快遞分撥中心和網點較10月底明顯減少，末端微循環更加暢通。