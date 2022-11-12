黃鐙輝飾演拳擊校隊教練。（公視台語台提供 ）

藍葦華、黃鐙輝飾演兄弟。（公視台語台提供 ）

黃鐙輝在熱血電影《拳職人員》中化身「台版洛基」，飾演國中拳擊校隊教練，帶著一心想要打拳的侄子朝向拳擊冠軍之路。為了完整詮釋職人角色，他不僅接受基本拳擊訓練，甚至跑到總統盃拳擊比賽坐在教練席，參與教練的工作，導演黃柏蒼對他的表現非常滿意，狂讚很入戲，「拍攝時他都準備好了！」

《拳職人員》描述拳擊校隊教練（黃鐙輝飾）遇到校隊解散危機，在招不到隊員的狀況，對有興趣練習拳擊的姪子阿凱（陳建宇飾）打起了主意，問題是他得先搞定反對阿凱練拳的哥哥（藍葦華飾）才行。只是他沒有去說服哥哥，反而偷偷訓練阿凱，再安排參加比賽，眼看阿凱要打入冠軍賽，誰知道東窗事發必須放棄比賽，他們想要衝撞命運的安排，沒想到迎來殘酷又矛盾的結局。

片中有多場嚴格的訓練場景、激烈的比賽畫面，飾演阿凱的陳建宇是小港國中拳擊校隊選手，幾乎都是真槍實彈演出。導演黃柏蒼坦言，拳擊類型片講究肢體，擂台場次更需要花時間磨戲，加上預算、時間有限，一開始便打算找會打拳的國中生演出，只是沒想到他不僅技術好、體能好，體重及年紀相近，真實家庭也與角色也非常接近，「幾乎就是阿凱本人」。

第一次演戲的陳建宇，初生之犢不畏虎，各場次都拍攝很順利，唯一比較傷腦筋的居然是「拍不出痛的感覺」。導演黃柏蒼笑說：「可能是選手訓練的關係，把這部分隱藏的很好，所以我會在攝影看不到的地方去大力握他的手，表現不到位就加重，但他的耐痛程度真的超乎常人，還是只有表現多一點點的『痛』，直到監聽耳機傳來他碎念『真的很痛』，我才認知到他真的已經很痛了。」

《拳職人員》11月19日晚間9點於公視台語台14台首播、公視＋同步上架。