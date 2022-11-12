周曉涵、楊晴開心回到校園。（TVBS提供）

《機智》演員群開心重回校園圖。（TVBS提供）

TVBS 8點檔《機智校園生活》「青春向前衝」即將進入尾聲，四個季度陪伴大家300多個日子，不僅演員捨不得分開，粉絲們也離情依依。今(12)日回到主要拍攝地「啟英高中」，由主要演員岳軒、鄭芯恩、黃柏峰、鄭豐毅、陳彥廷、李星鏴、林輝瑝、王新凱、吳玳慈、商鈞，與一路陪伴大家成長的粉絲們同樂，現場周曉涵、楊晴兩人也驚喜現身，帶著12月份即將上檔的新8點檔《加油喜事》的喜訊回「機智」娘家，讓現場喜氣洋洋。

哈福高三生畢業後首度返校，與許久不見的老師周曉涵相見歡。日前已投入新戲《加油喜事》拍攝的周曉涵，提到自己第一集就結婚，還有個氣場強大的婆婆陳亞蘭，婚後生活令人好奇。在《機智校園生活》中飾演周曉涵閨密的楊晴，聊到新戲中與周曉涵的關係，飾演牛肉麵店老闆娘的她，開玩笑說：「我會下麵給她吃！」突如其來的發言，讓周曉涵笑個不停。

見面會上，楊晴和機智畢業生們一同送上「媳婦生存法則」─「婆婆永遠都是對的，千錯萬錯都是兒子的錯」、「兒子孝敬父母天經地義，兒子包辦沒問題」等承諾，為新手人妻周曉涵應援，希望能成功收服婆婆的心，她笑說：「這守則，兒子比較辛苦耶！」獲得眾人加油打氣的周曉涵，也請粉絲鎖定她的婚後生活。

《機智校園生活》自8月起，舉辦北、中、南粉絲見面會，擋不住廣大觀眾群的熱情，開播以來，電視收視及數位表現均亮眼，演員們人氣持續飆升。眾人再次回到校園生活的起點，內心都十分激動，一進校園回憶湧上心頭，鄭豐毅則想念福利社的25元蛋餅，商鈞搞笑地說：「我想跑操場！」學霸陳彥廷發表知性感言：「百感交集、景色依舊、人事已非」流露出對校園回憶的不捨。

對於《機智校園生活》即將收尾，粉絲頻喊：「繼續拍，繼續看！」機智畢業生們在見面會上透露之後將發行《機智校園生活》寫真書，11／27會再度造訪高雄，舉辦粉絲見面會，當天將首次公開由機智演員們組成的團體─「機智男孩」的成員，令所有粉絲十分期待。