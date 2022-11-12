第35屆金雞獎今(12日)舉辦頒獎典禮，紅毯眾星雲集，成龍、劉德華、Angelababy、倪妮、黃渤、關曉彤、佟麗婭等明星都盛裝出席，台灣女星陳妍希也穿著高衩禮服現身，不過卻因有別以往的清新形象，以濃妝造型亮相，讓網友都直呼差點認不出。

陳妍希今以黑色繞頸長禮服走紅毯，側邊開高衩到腿根，一雙美腿若隱若現，不過一頭披肩長髮搭大紅唇的她，整體妝容看起來有點俗氣，造型也讓她看起來顯胖，讓網友看了都驚呼「陳妍希怎麼了？」、「為什麼要穿這樣的啊」、「沒看出來是陳妍希」、「真的不忍直視了，大翻車」、「好像又變腫了」。

陳妍希紅毯造型被指翻車，未修媒體照顯壯。(圖／取自狐廠大拷問微博)

但也有人緩頰，認為她狀態還是很好，臉還是很美，只是造型師的問題，驚喊「開除造型師」、「造型師能不能上點心」、「怎麼能把美人弄成這樣」。而她和剛在《披荊斬棘》拿下總冠軍的蘇有朋一起走紅毯，他貼心彎腰幫整理裙襬，相當紳士。