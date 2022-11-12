選戰倒數兩周，民進黨12日晚間選在凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，拉抬雙北候選人陳時中、林佳龍選情，陳時中致詞左打國民黨、右打民眾黨，稱自己當選後將「1屆補8年」，更批評對手為短期選舉利益挑動仇恨，說到激動處還哽咽泛淚，「我的字典裡面沒有仇恨，沒想到這次選舉上大家仇恨我，我心裡上覺得很痛」。

這場由黨中央所辦的雙北大會師造勢晚會於晚間7時展開，陳時中約在9時10分在26名黨籍議員候選人、立委簇擁下出場，現場支持者高喊「阿中我愛你」、「市長好」，還有民眾拿出手舉牌，寫上「阿中部長謝謝你！感謝疫情指揮中心防疫人員，我投阿中我驕傲」，陳時中也笑稱「我也愛你們！2個禮拜後我們再大聲喊。」

陳時中指出，再過2周就要投票，大家都很緊張，有人在市場給予擁抱、替自己加油打氣，有人小聲問說「阿中，你會贏嗎？」，隨後便有支持者大聲回「會！」，他也自己表示，「我有信心，我一定要贏，我一定會贏！」

陳時中說，這是民進黨24年來最有希望的一次，他選擇參選是因這塊土地是自己的家園，但台北近年來的進步不夠快，而首都不能再原地踏步，這裡有最豐富的資源、最優秀的公務人員，施政滿意度不該吊車尾，台北市值得更好，也應該更好。

「過去24年，國民黨有16年機會去拚，大家覺得不滿意；給柯文哲8年，結果都失望了，他只想選總統。」陳時中說，既然他們沒有要做，那就讓他來，因為市長可以改變城市命運，高雄市長陳其邁說自己要用2年補4年，他誓言「1屆補8年」，此話一出，現場凍蒜聲不絕於耳。

陳時中說，他一定會拚贏國民黨、拚贏民進黨，為台北市找回喪失的光榮，這是第一次參選，選了才知道選舉的殘酷和辛苦，本來有心理準備，但沒想到嚴重到這地步，而選舉競爭很正常，但不能選到人性都不見，不該為短期選舉利益挑動仇恨，說到激動處還哽咽表示「我的字典裡面沒有仇恨，沒想到這次選舉上大家仇恨我，我心裡上覺得很痛」。

「現在對手只剩3招，第1招是疫苗、第2招也是疫苗，第3招還是疫苗，好像在講笑話。」陳時中強調，選舉應用政策直球對決，但對手對政策都沒興趣、不願回應，到現在還在說疫苗、口罩之亂，不知道是聽不到還是聽不進去，不要睜眼說瞎話。

陳時中感嘆，有些人被困在仇恨情緒中出不來，這就是「裝睡的人叫不醒」，但應該要從此解脫開來，保重身體不要要緊，不要為了要攻擊他，抹煞全台防疫人員的努力，把國產疫苗罵得一文不值；為了撕裂台灣，把用疫情往生者拿來消費，很不應該。

「選舉走到最後兩周，我的對手還在挑動矛盾、動員仇恨，用假訊息抹黑我，用棄保謠言動搖支持者。」陳時中說，他只剩下最後一招，就是誠實面對、回歸市政，強調自己的字典裡沒有仇恨，他從政是因為相信自己來可以更好，也相信如果政策不能照顧人民，就沒意義了。

面對選戰衝刺時刻，陳時中說，對手不會改變策略，攻擊會越來越激烈、仇恨動員會越來越多，社會會因此反目，「請大家不要懷疑自己，我們的信念沒有錯」，政治就是追求良善，不為短期利益讓台灣社會撕裂受傷，「選舉是一時的，城市發展才是永遠的！」

最後，陳時中邀請現場議員候選人、支持者手簽著手，他表示，這代表愛台灣，不會為了選舉撕裂台灣，大家永遠是手足好朋友、都是同一國，「我們有共同目標，讓台北更好，台灣共好」，不要動搖信念、懷疑自己，把票投下去，也不要仇恨對方，這就是和對手不一樣的地方。