九合一選戰進入倒數時刻，國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布請辭立委，展現破釜沉舟的決心。有一份最新的網路民調指出，對於蔣萬安辭掉立委職務專心競選台北市長，有84％的民眾認為「高招，會增加蔣萬安選票」，僅有13％的民眾認為「不會增加蔣萬安選票」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》12日對於「國民黨蔣萬安請辭立委投入台北市長選舉」進行了網路民調，截至12日22時，已有1.2萬人進行投票，有84％的民眾認為「高招，會增加蔣萬安選票」、有13％的民眾認為「不會增加蔣萬安選票」、有3％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「萬安！萬安！萬民皆安！」、「蔣萬安委員，我唯一支持信賴的台北市市長，祝您高票當選！」、「堅定的心一定會是好市長」、「非常棒的決定，破釜沉舟」、「有決心有毅力為台北打拼啦！蔣萬安加油啦」、「民進黨參選縣市長的人，要比照蔣萬安辭掉立委身份參選」。