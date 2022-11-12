大陸國務院總理李克強在柬埔寨金邊，出席東亞合作領導人系列會議期間，應約分別與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、菲律賓總統小馬可斯會面。李克強與岸田會面時表示，中日是搬不走的鄰居，雙方都致力於加強兩國政治、經貿、人文等領域合作，應當共同推動兩國關係穩定健康發展。

據中方發布，岸田文雄表示，日中是鄰國，雙方各領域合作取得長足發展。日方贊同日中應友好相處，將同中方一道，推動兩國關係不斷向前發展。

李克強與尹錫悅會面時表示，希望中韓雙方繼續秉持相互尊重、互利合作的精神，推動兩國各領域合作持續健康發展。尹錫悅表示，希望與中方一起推動韓中關係在相互尊重、互利合作基礎上不斷取得更大發展。

李克強與小馬可斯會面時表示，中菲傳統友誼深厚，兩國共同利益遠大於分歧，各領域合作發展良好。中方願同菲方加強高層交往，同包括菲律賓在內的東盟國家一道，在相互尊重基礎上，共同維護南海和平穩定。小馬可斯表示，菲方願同中方加強高層交往，本著伙伴關係精神，共同努力推動兩國關係和各領域合作取得新進展。