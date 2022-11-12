小豬分身朱碧石昨演唱會尾聲上台嗨唱。（寬宏娛樂X無懼國際娛樂提供）

小豬（右）昨與朱碧石合照。（寬宏娛樂X無懼國際娛樂提供）

羅志祥（小豬）12日在高雄巨蛋舉辦演唱會，出場率30名舞者震撼唱跳，沒想到小豬開口才唱了一句就跌落升降台，痛趴在地上超過3秒才站起來繼續唱跳，畫面驚險，團隊隨後趕緊買止痛藥讓他中場換裝時服用，繼續演出；小豬強忍腳傷連續唱跳2個多小時，沒想到「她」突然衝上台搶麥，滿場上萬歌迷瞬間嗨翻。

相隔8年重返港都小豬祭上滿滿回饋，不僅加碼打造延伸台，更首唱抒情新歌〈免死金牌〉，是他暌違許久的抒情之作；中場唱完〈愛轉角〉，小豬提到之前在台北小巨蛋演唱會上，公布將在高雄開唱其實有點擔心，「以前不會（擔心）現在會，但開票那天秒殺，謝謝你們幫我把擔心去除掉、謝謝你們一直存在著、謝謝你們沒有離開我」。

開唱前他收到一位生命鬥士來訊，這位歌迷曾受重傷陷入命危，儘管身上充滿傷痕，仍排除萬難到場欣賞，讓羅志祥深受感動，現場為女孩加油打氣；此外，小豬也為台下一對交往多年的情侶提供「求婚」平台，邀所有觀眾獻上祝福，全場充滿幸福氛圍。

演唱會尾聲迎來唯一嘉賓，小豬分身「朱碧石」一登台全場尖叫爆動，她搞笑表示自己遠從泰國趕來現場，接著送上〈你幹嘛〉及〈買冬瓜〉組曲，還竄位代替羅志祥謝幕，在歡笑聲中為演唱會劃下句點。