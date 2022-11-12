民進黨苗栗縣縣長候選人徐定禎今天(12日)下午在苑裡舉辦「拒絕黑金，守護苗栗」大型造勢活動，總統蔡英文與副總統賴清德都到場助陣。徐定禎說，2000多位鄉親的期盼，以及活動過程中頻頻爆出的熱情喝采，他們苗栗隊都感受到了！他呼籲，11月26日回家投票，這是民進黨在苗栗最有機會政黨輪替的一次，現在民調黃金交叉，很有信心勝選。

徐定禎今( 12日)在臉書粉專貼文表示，拒絕黑金守護苗栗，我們一起贏回苗栗光榮！今天在苑裡大造勢，台下有鄉親長輩、也有稚嫩的面孔，2000多位鄉親的期盼，以及活動過程中頻頻爆出的熱情喝采，他想每個站在台上的夥伴們，日本關係協會會長蘇嘉全、立委林靜儀、邱議瑩、羅致政粉絲團、何欣純 、沈發惠 ，他們苗栗隊都感受到了！

徐定禎接著指出，賴清德說，苗栗現在有三大危機：財政危機、人口流失、縣府施政不力。苗栗縣在國民黨執政下，連公務員薪水都發不出來，如同城市血液般的人口不斷流失，城市向下沉淪。現任苗栗縣長徐耀昌8年縣府被監察院彈劾、糾正達到14次之多。徐定禎表示，絕對不要投給巧取豪奪、圖謀自己砂石利益的黑道，未來若黑道當選，甚至會看到人民保姆警察、公務人員被黑道指揮。

徐定禎指出，蔡英文告訴鄉親，要是一個縣長，跟黑金或是地方派系掛勾很深，就不會為鄉親謀福利，就不會認真做建設，就不會讓長輩受到好的照顧，年輕人也不會找到好的工作。徐定禎指出，苗栗縣財政負債累累，很多年輕人到外地讀書工作，都不好意思說自己是苗栗人，怕被嘲笑來自「苗栗國」。外地讀書工作的苗栗人，11月26日回家投票。多一個人回來投票，就多一份改變的力量！這是民進黨在苗栗最有機會政黨輪替的一次，現在民調黃金交叉，他很有信心勝選。

徐定禎表示，這些日子他跑遍18鄉鎮，看到許多鄉親的期盼眼神，拜託他一定要當選，都差點忍不住掉淚。這場選戰不是他一人的選戰，他承載無數鄉親的期盼，要拒絕黑道入主縣府，更要為家鄉盡一份心力，為苗栗找回尊嚴與光榮！我們要抬頭挺胸大聲說出，「我苗栗，我驕傲」！