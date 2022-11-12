有媒體報導，11月10日中共廈門艦進逼我24海浬線，並對前去驅離的馬公艦嗆聲，還表示我24浬的「領海鄰接區海域」不存在，所幸雙方沒有發生衝突。海軍司令部今(12日)也表示，針對共艦的侵擾，本軍秉持堅定守護海疆的態度，均檢派艦船應處，絕不退讓。

根據推特超音速砍刀影片內容，一艘馬紹爾群島註冊的LADT NEETI貨輪 11月10日經過台灣東部海域錄到兩岸海軍對話，我國馬公艦廣播「你即將進入我24浬警戒區，請你適時調整航向」，沒想到廈門艦反嗆「你所謂的24浬線不存在，請注意你的用語，我艦在此正常航行」，所幸後來雙方互報航向後，並未有進一步的言語交鋒。

海軍司令部今晚表示，針對共艦的侵擾，本軍秉持堅定守護海疆的態度，均檢派艦船應處，並視共艦航向航速，預判將接近我鄰接區，即依規定驅離，絕不退讓 。

海軍司令部進一步表示，自今（111）年8月份中共聯合軍事行動後，仍持續在臺海周遭實施戰備警巡，日益增加我軍艦艇戰備壓力，本軍全體官兵克盡職責，戮力戰訓本務工作，有能力、有決心捍衛海疆安全，籲請國人放心，並持續給予本軍支持與肯定。