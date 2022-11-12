昨日俄國防部證實軍隊全面撤出刻松市，已在第聶伯河（Dnipro River）東岸完成重新部署，居民紛紛走上街慶祝光復。有消息稱主要橋樑遭蓄意炸毀，以防烏軍再攻過來，如今衛星影像釋出炸毀情況，下游居民恐面臨洪水威脅。

綜合路透社、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，俄軍撤離刻松之際，境內新卡科夫卡(Nova Kakhovka)水壩驚傳爆炸聲響，美國太空公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）週五公布衛星照指出，「幾座橋梁和新卡科夫卡大壩受到新一波蓄意破壞」，北邊端的水壩及水閘明顯被砲擊掏空，其他像是安東諾夫斯基( Antonivskiy )公路橋、達爾伊夫卡(Darivka )橋也受波及。俄烏雙方互相指責破壞行動，目前還無法證實是誰造成。

位於刻松境內新卡科夫卡大壩受到新一波蓄意破壞，北邊端的水壩及水閘明顯被砲擊掏空；圖為遠景。(圖/路透社、Maxar Technologies)

美國太空公司「馬薩爾科技」公布衛星照指出，幾座橋梁和新卡科夫卡大壩受到新一波蓄意破壞；圖為安東諾夫斯基公路橋( Antonivskiy bridge)。(圖/路透社、Maxar Technologies) 。

美國太空公司「馬薩爾科技」公布衛星照指出，幾座橋梁和新卡科夫卡大壩受到新一波蓄意破壞；圖為達爾伊夫卡(Darivka )橋梁。(圖/路透社、Maxar Technologies) 。

建於蘇聯時期的新卡科夫卡水壩，全長約3.2公里座落第聶伯河上，於戰爭初期就遭俄軍佔領，是越過河流唯一一條路線。此前烏克蘭總統澤倫斯基表示，炸毀水壩將影響南部克里米亞地區供水，間接透露俄軍已經失守半島的事實；如今一旦決堤，下游近數十萬人恐陷洪水災難。