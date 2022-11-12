遠東巨城購物中心董事長李靜芳（中）攜手各界共同點亮耶誕樹，預告壓軸周年慶即將登場。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

巨城今晚除了點亮耶誕樹之外，室內2樓迴廊還有全台百貨零售業首次結合科技與藝術推出的「次世代顯示耶誕廊道體驗區」。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心12日舉行年度耶誕樹點燈儀式，15米高的耶誕樹繫上紅色蝴蝶結，搭配漫天燈海以及巨型耶誕花圈，為後疫情時代帶來溫暖的耶誕氛圍，今晚的點燈儀式在超過150位國際級童聲合唱中揭開序幕，除點亮全台最吸睛的耶誕樹外，也為2022全台最壓軸周年慶搶先暖身。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城深耕在地，10年來攜手各界舉辦逾3000場各式活動、超過250個單位受惠，善用各項優勢致力為社會注入藝術與公益能量，推動無數表演者站上國際舞台，更為兒少教育與在地母語音樂持續投入資源、實踐企業社會責任。

此次巨城耶誕樹點燈儀式，由2017年便結緣並贊助教育基金的「台灣原聲童聲合唱團」、多次在巨城舞台成果演出的「晶晶兒童合唱團」，以及2019年受巨城邀請與波蘭斯賽新航海大學共同演出的「沂風兒童合唱團」，集合百位兒童開場齊唱動人歌曲，耶誕樹點亮後一連串耶誕組曲天籟歌聲，溫暖了現場上千民眾。

巨城指出，除了戶外廣場耶誕樹的絢爛奪目，室內2樓迴廊還有另一亮點，即是由經濟部工業局、工研院與巨城共同推出全台百貨零售首次結合科技與藝術的「次世代顯示耶誕廊道體驗區」，透過3種最新功能顯示器應用展示，視覺、聽覺、互動體驗3大享受1次到位。

此外，李靜芳指出，巨城超強招商力與執行力有目共睹，2022年初起一步步按計畫完成逾1500坪的改裝工程、引進眾多桃竹苗獨家話題品牌、維持超過25％換櫃率，緊接著將陸續開出潮流服飾、甜點輕食、主題餐廳、室內兒童遊樂園等各業種超過10個全新專櫃，創造營運用心、廠商有信心、消費者開心的三贏局面。

耶誕樹亮燈後，萬眾矚目的巨城周年慶也將於12月1日至12月12日盛大登場，每年精心網羅全台名店快閃，此次周年慶一樣帶給消費者滿滿驚喜，豐富多元的商品組合、周慶獨賣限定款、聯合特賣會祭出最殺優惠破盤價，搭配滿千送百、各式加碼贈、滿額抽iPhone新手機等強力促銷活動，及史上首次全檔期12天12款阿Mall來店禮，勢必帶動人潮再現新竹鄉親驚人的消費力。

另，面對全球零售業態瞬息萬變，唯有不斷學習、累積動能與耐力才能因應變局，迎接全台壓軸周年慶，巨城已攜手廠商品牌做好備戰規劃，領頭揮起拚經濟的大旗，透過巨城粉絲專頁、IG、APP總計近100萬粉絲會員的強大數位宣傳力，巨城周年慶絕對精彩可期。